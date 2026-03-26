Continua la crescita delle profumerie Naïma | chiuso il 2025 oltre le aspettative

Nel 2025, la catena di profumerie Naïma ha registrato risultati che hanno superato le previsioni, con performance superiori alla media del mercato. Le vendite e le attività delle negozi hanno mostrato una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Grazie a questi risultati, l’azienda ha annunciato piani di espansione per il 2026, con obiettivi di apertura di nuovi punti vendita.

Un 2025 ben oltre le aspettative per la catena di profumerie Naïma. E le performance, superiori al mercato, permettono di guardare al 2026 con un piano di espansione che si potrebbe definire ambizioso. Come ha affermato il direttore generale Daniele Siciliano, è importante la solidità dei risultati raggiunti e l’importanza strategica delle nuove aperture, partendo da Milano. Le profumerie Naïma chiudono il 2025 andando oltre le aspettative. Come ha affermato il direttore generale, “Il nostro piano di crescita è proseguito spedito, coniugando continuità e coerenza nello sviluppo del brand e nel rafforzamento del progetto Naïma. Il 2025 si è chiuso con risultati positivi per il gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Continua la crescita delle profumerie Naïma: chiuso il 2025 oltre le aspettative Articoli correlati Leggi anche: Crescita record delle compensazioni fiscali: oltre 53 miliardi di crediti d’imposta utilizzati nel 2025 Leggi anche: Il 2025 si è chiuso con il sorriso: imprese pisane in crescita dello 0,6% Contenuti e approfondimenti su Continua la crescita delle profumerie... Temi più discussi: Alzheimer: uno studio italiano svela come la stimolazione transcranica blocca le placche; L'Europa non si ferma più: aumentano le vendite e l'Italia trascina la crescita; Il Sud traina la crescita della Gdo nella seconda settimana di marzo; Continua a crescere il mercato delle MGA. Continua la crescita delle profumerie Naïma: chiuso il 2025 oltre le aspettativeUn 2025 ben oltre le aspettative per la catena di profumerie Naïma. E le ... msn.com Alzheimer, la stimolazione transcranica a corrente continua potrebbe frenare la crescita delle placche. Lo studioRicercatori dell'Università di Milano scoprono come la stimolazione transcranica può modificare le fibrille di amiloide nell'Alzheimer ... ilfattoquotidiano.it Italia-Macedonia del Nord: la corsa all’Europeo Under 21 continua - facebook.com facebook Haiti: la strage continua nel silenzio quasi totale del mondo intero Oltre 5500 morti in meno di un anno per gli scontri tra gang e forze governative L’Osservatore Romano x.com