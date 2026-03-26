Consulta Amoroso | dialogo sulla giustizia Questione fine vita

Il presidente della Corte Costituzionale ha partecipato a un dibattito sulla giustizia, sottolineando l'importanza del confronto tra le parti. Durante l'intervento, ha affrontato anche la questione del suicidio assistito, evidenziando le problematiche legate a questa delicata materia. La discussione ha coinvolto diversi aspetti legati alle normative e ai diritti dei cittadini in relazione alle decisioni sulla fine della vita.