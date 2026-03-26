In Consiglio regionale della Campania si sono registrati momenti di tensione tra maggioranza e opposizione, con quest’ultima che si è confrontata duramente sul bilancio. Dopo un inizio di legislatura caratterizzato da sedute tranquille e poco incisive, l’opposizione ha deciso di intensificare le proprie posizioni, portando all’attenzione dell’aula un emendamento proposto da un consigliere.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un avvio di legislatura segnato da due sedute dai toni insolitamente pacati e poco incisivi per il ruolo di minoranza, l’opposizione in Consiglio regionale della Campania cambia passo e alza il livello dello scontro sul bilancio. È proprio durante la discussione sulla legge di stabilità che arrivano i primi segnali di una linea più dura, con interventi e proposte che mettono in difficoltà la maggioranza. Al centro del confronto l’emendamento presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Raffaele Pisacane. La proposta prevedeva la trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno per il personale ex LSU già stabilizzato, con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali e valorizzare le professionalità interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio regionale, l’opposizione si sveglia sul bilancio: tensione in aula sull’emendamento Pisacane

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