Consiglio comunale | lavori in ritardo fondazione sotto esame e nuove opere per il 2026

Il Consiglio comunale si è riunito il 26 marzo per discutere di lavori pubblici, gestione dei servizi e investimenti futuri. La seduta è stata caratterizzata da interventi su progetti in corso, con particolare attenzione ai lavori in ritardo e alla fondazione coinvolta in verifiche. Sono state presentate anche proposte per nuove opere previste entro il 2026.

Seduta intensa quella del Consiglio comunale del 26 marzo, tra interrogazioni su lavori pubblici, gestione dei servizi e nuovi investimenti. Ad aprire il dibattito, il ritardo nei lavori del parcheggio di via del Rossellino. L’assessore Alessandro Casi ha spiegato che manca solo l’illuminazione: apertura prevista a breve, conclusione complessiva degli interventi a metà giugno. Tra i temi caldi anche il recupero di circa 200.000 euro di canoni non versati per le Logge del Grano, su cui è intervenuto Michele Menchetti, e le richieste di manutenzione a Battifolle, con l’asfaltatura di una strada che sarà inserita nel piano 2026. Spazio anche alle aree verdi, con interventi attesi a Giovi e Indicatore, mentre resta aperto il nodo del forno crematorio: per l’amministrazione serve un nuovo impianto da oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Consiglio comunale: lavori in ritardo, fondazione sotto esame e nuove opere per il 2026 Articoli correlati Arezzo, dal ponte di Neschieto al pronto soccorso sotto stress: interrogazioni e nuove delibere in Consiglio comunaleSeduta ricca di temi quella del Consiglio comunale di Arezzo del 17 marzo 2026, tra interrogazioni su viabilità, sanità, turismo e cantieri cittadini... Leggi anche: Dubbi in attacco: Lucca sotto esame e Lukaku in ritardo Aggiornamenti e notizie su Consiglio comunale Temi più discussi: Lavori più agili con il nuovo regolamento del consiglio comunale; Convocato martedì 24 marzo il Consiglio comunale; Mercoledì 25 marzo alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale; Consiglio comunale del 24 marzo. Consiglio comunale. Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani. L’assise va a San FilippoCominceranno entro gennaio i lavori per la ripavimentazione di piazza Arringo, uno degli interventi più attesi del centro storico di Ascoli. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco Marco ... ilrestodelcarlino.it Lavori al teatro Verdi, consiglio comunale aperto fissato per il 20 aprileIl consiglio comunale aperto sui lavori al teatro Verdi, previsto inizialmente per oggi, è stato ricalendarizzato per il prossimo 20 aprile. Lo conferma la presidente del consiglio comunale, Sara Fran ... corrieredellumbria.it Campi Flegrei. . CONSIGLIO COMUNALE VOTA ALL'UNANIMITA' PER SOSTENERE I CITTADINI IN DIFFICOLTA' - facebook.com facebook Consiglio comunale, approvata variazione bilancio per hub di mobilità a Fontanarossa comune.catania.it/novita/comunic… x.com