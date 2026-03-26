Un uomo di 52 anni, pizzaiolo napoletano, è stato fermato all’aeroporto di Fiumicino al ritorno da un viaggio in Ucraina. In precedenza, era stato condannato per un episodio di violenza e ora si trova in custodia. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine nel corso dei controlli di routine.

Gianni Cenni, pizzaiolo napoletano di 52 anni, è stato arrestato nelle scorse ore all’aeroporto di Fiumicino al suo rientro dall’Ucraina. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a 7 anni e 2 mesi di reclusione per violenza su una bambina di 7 anni, nipote di una sua ex compagna. La cattura è avvenuta grazie all’operazione coordinata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera. Cenni si era reso irreperibile dal dicembre 2022, un mese dopo la sentenza definitiva che lo condannava per gli abusi. Le indagini hanno... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Condannato per violenza si arruola coi russi: Gianni Cenni arrestato a Fiumicino, ma c’è un dettaglio inquietante

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