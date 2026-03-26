Conceicao al Liverpool per il dopo Salah? Il Bayern fa muro su Olise

Nel calcio europeo si susseguono le trattative di mercato e le voci sui possibili trasferimenti. Si parla di un possibile arrivo di un allenatore al Liverpool in sostituzione di Salah, mentre il Bayern si oppone alla cessione di un giovane talento a un club concorrente. Queste notizie riguardano le mosse di diverse squadre e non sono ancora ufficiali.

Conceicao al Liverpool per il dopo Salah al Liverpool? Il Bayern fa muro su Olise. Attenzione ai possibili sviluppi di mercato in casa Reds. Il mercato europeo si accende con le prime tensioni. Il Bayern Monaco fa muro per proteggere i propri talenti dalle lusinghe della Premier League. Al centro delle indiscrezioni c’è Michael Olise, finito nel mirino di diverse squadre. Il Liverpool ha mosso passi concreti per portare l’esterno nel Regno Unito, considerandolo il profilo ideale dopo l’addio di Salah. Tuttavia, la dirigenza tedesca ha risposto subito, chiudendo ogni trattativa per un nuovo contratto. Il club bavarese considera il francese una pedina inamovibile per il proprio campo e non intende cederlo, bloccando sul nascere qualsiasi velleità della compagine britannica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao al Liverpool per il dopo Salah? Il Bayern fa muro su Olise Articoli correlati Juventus, effetto Salah: il Liverpool piomba su ConceiçãoL’annuncio ufficiale dell’addio di Mohamed Salah al Liverpool a parametro zero scuote le fondamenta della Continassa: la caccia dei Reds all’erede... Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativadi Redazione JuventusNews24Conceicao Liverpool, per il dopo Salah i Reds ragionano anche sul talento lusitano. Approfondimenti e contenuti su Conceicao al Liverpool per il dopo... Temi più discussi: Conceiçao al Liverpool per sostituire Salah? Le voci dalla Francia e la posizione della Juventus sul portoghese; Dalla Francia - Juventus, Conceicao è un'idea per il post-Salah al Liverpool; Liverpool, per il post Salah il club inglese pensa allo juventino Conceição; Eredità Salah: il Liverpool guarda in Europa e a Conceicao, la strategia della Juventus. Pagina 2 | Conceicao, paura Juve: È nella lista del Liverpool per il dopo Salah(fu0006?UWu0004 AE?Uq`l??``^?u0006? bu0011u001c@? `0??*???`u0019u001b??q??pNu001ac???9u001d?:g?:?u0014N (?u0015??r?? (??Mb?u0004 ,??e? D*???2R????????sXk??u0017 ?bpa?0u001dl??.5'???`?f u0016u0002u000 ... tuttosport.com La Juventus trema: il Liverpool su Conceicao, cosa c’è di veroConceicao Liverpool - Attenzione al futuro di Francisco Conceicao. Il portoghese avrebbe attirato le attenzioni del ... fantamaster.it Il Bayern dice no al Liverpool per Olise Reds ponti ad assaltare Conceicao - facebook.com facebook #Conceicao, paura #Juve: “È nella lista del #Liverpool per il dopo #Salah” x.com