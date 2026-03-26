Con il Ciclone Deborah torna l'inverno sul centro Italia | la neve causa disagi in Toscana e Umbria

Il ciclone Deborah ha portato neve e vento forte nel centro Italia, provocando disagi nelle regioni di Toscana e Umbria. La neve ha interessato le aree montane e le zone pianeggianti, mentre le raffiche di vento hanno causato problemi alle reti di distribuzione e ai trasporti locali. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per fronteggiare le criticità.