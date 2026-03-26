Recentemente si è parlato di un'intercettazione tra un ex presidente e una figura iraniana, senza specificare i dettagli delle conversazioni o i soggetti coinvolti. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di informazione che riferiscono di un dialogo tra le parti, ma non sono stati resi noti contenuti o finalità della comunicazione. Per accedere alla versione completa, è possibile iscriversi alla newsletter dedicata.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Non si sa bene con chi parla Trump in Iran, ma, a quella entità misteriosa, dice di sbrigarsi e di comportarsi seriamente. Intanto, confidandosi con i collaboratori, dice di voler chiudere presto la missione militare. Più lineare la condotta di Netanyahu in questa fase della guerra, con totale chiarezza sugli obiettivi dichiarati e rivendicati dal governo israeliano. Ed è di grande importanza strategica il colpo contro il principale comandante delle forze navali irachene, impegnato nel blocco di Hormuz. E poi c’è il gruppo dei paesi del Golfo che non vuole affatto interrompere la pressione militare sull’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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