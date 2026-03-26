Comunicato Stampa | TINECO è n1 al mondo per Euromonitor nei Wet&Dry domestici per il 4° anno consecutivo

Secondo un rapporto di Euromonitor, Tineco si è posizionata come leader mondiale nella categoria degli aspirapolvere wet & dry domestici, mantenendo questa posizione per il quarto anno consecutivo. Negli ultimi anni, l’azienda ha contribuito a rendere questa tipologia di elettrodomestici un elemento indispensabile nelle case moderne.

Negli ultimi anni, Tineco ha avuto un ruolo determinante nel trasformare gli aspirapolvere lavapavimenti wet & dry in una categoria essenziale per le abitazioni moderne. Unendo tecnologia avanzata e design centrato sull'utente, il brand ha costruito una community globale di oltre 24 milioni di utenti** e ha continuato ad ampliare la propria presenza nei principali mercati internazionali. Secondo Euromonitor International, nel 2025 Tineco ha raggiunto una quota di mercato globale del 35%, mantenendo la posizione di brand n.1 al mondo per quattro anni consecutivi. Un traguardo che evidenzia la crescita costante del marchio, la leadership di categoria e l'impegno nel proporre soluzioni di pulizia ad alte prestazioni, progettate in modo intelligente e scelte da milioni di famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: TINECO è n.1 al mondo per Euromonitor nei Wet&Dry domestici per il 4° anno consecutivo

Articoli correlati

Comunicato Stampa: Tineco presenta il concetto di Modern Living al CES 2026Quest'anno al CES, Tineco supera il concetto tradizionale di stand espositivo, dando vita a uno spazio immersivo e visivamente coinvolgente ispirato...

Comunicato Stampa: Al via le offerte Amazon di Tineco pensate per un 2026 a prova di Modern LivingAltri prodotti della serie in promozione: Ma non è tutto, in promozione ci sarà anche: Con queste offerte, Tineco conferma il suo impegno nel...

Aggiornamenti e notizie su Comunicato Stampa

Temi più discussi: Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente); Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente); Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente); Comunicato Stampa | Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente e conveniente.

Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente)Tineco , leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, annuncia il lancio del FLOOR ONE S9 Master, il nuovo aspirapolvere lavapavimenti progettato per offrire un equilibrio concreto tra ... gazzettadiparma.it

Comunicato Stampa: Pulizie di primavera? Con le Spring Promotion di Tineco diventano smart, semplici e a prova di ModerLa primavera è il momento ideale per rinnovare la propria casa e alleggerire la routine quotidiana. Con le Spring Promotion , Tineco porta il concetto di Modern Living al centro della cura degli ambie ... laprovinciadicomo.it

Il comunicato stampa dei Carabinieri Nella serata del 24 marzo 2026, i Carabinieri sono intervenuti in Piazzale Europa a Bedizzole, eseguendo uno sgombero a seguito di un’occupazione abusiva di un immobile. L’operazione, avviata dopo la denuncia del - facebook.com facebook

COMUNICATO STAMPA Il sesso e gli italiani, sperimentare sì ma meglio se in una relazione stabile x.com