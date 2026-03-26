Il sindaco ha espresso preoccupazione per lo stato delle strade dopo i lavori di posa della fibra ottica, denunciando che le condizioni di sicurezza sono state compromesse. Secondo quanto riferito, il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale non sarebbe stato completato, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. La questione è stata sollevata in una comunicazione ufficiale, evidenziando le criticità riscontrate sul territorio.

Diffida (e poi la revoca) per le società. Duro l’intervento del primo cittadino di Sezze Lucidi: “Situazione inaccettabile”. Registrati danneggiamenti dopo gli interventi; messe nero su bianco anche “contestazioni tecniche particolarmente pesanti” “Mancato ripristino delle condizioni di sicurezza stradale” e la “denuncia di una situazione ritenuta ormai gravemente compromessa sotto il profilo della pubblica incolumità”. Il Comune di Sezze non ci sta e con una azione congiunta di sindaco e ufficio tecnico diffida e revoca le autorizzazioni rilasciate alle società che stanno lavorando sulla fibra nel territorio comunale. “Nonostante i ripetuti... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - “Compromessa la sicurezza dei cittadini”: la rabbia del sindaco dopo i lavori per la fibra

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