Como scooter a terra dopo lo scontro con un’auto in viale Rosselli | coinvolti due giovanissimi

Oggi nel primo pomeriggio a Como si è verificato un incidente in viale Fratelli Rosselli, dove un'auto e uno scooter sono entrati in collisione. Lo scooter è finito a terra e sono stati coinvolti due giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della situazione.

Incidente nel primo pomeriggio: uno scooter finisce a terra dopo l’impatto con un’auto, coinvolti una 16enne e un 18enne Incidente nel primo pomeriggio di oggi 26 marzo a Como, in viale Fratelli Rosselli, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Secondo le prime informazioni, sono due le persone ferite: una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 18. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa in codice di urgenza, con la missione ancora in corso al momento dell’intervento. Allertata anche la polizia per i rilievi e la gestione della viabilità nella zona, dove il traffico ha subito rallentamenti. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, scooter a terra dopo lo scontro con un’auto in viale Rosselli: coinvolti due giovanissimi Articoli correlati Scontro auto-scooter: due giovani finiscono a terra dolorantiUn incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (22 febbraio) in via Nazionale Appia, nel territorio di Casagiove. Como, scontro auto-moto in viale Giulio Cesare: motociclista a terra alla rotonda “pericolosa”Attimi di paura ieri sera, poco prima delle 20, in viale Giulio Cesare a Como, dove si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’altezza... Una selezione di notizie su Como scooter a terra dopo lo scontro... Discussioni sull' argomento Statale per Lecco, in due sul monopattino si schiantano contro un’auto: giovani a terra; Pognana Lario, motociclista ferito gravemente nello scontro frontale con un'auto. San Fermo, scooter contro un’auto A terra feriti due giovanissimiScontro tra uno scooter, sul quale viaggiavano due ragazzi, uno di 16 e l’altro di 18 anni, e una Volkswagen Polo in via De Cristoforis a San Fermo. L’infortunio si è per fortuna rivelato meno grave ... laprovinciadicomo.it Scooter a terra, muore a 17 anni Guidava l’amico senza patentinoAbbracciate sempre i genitori, o i figli, prima di uscire di casa e ogni volta che si rientra. Bea lo faceva sempre. Lo scrive su Facebook il padre di Beatrice Zaccaro, 17 anni di Cantù, nella ... ilgiorno.it Il ds Ludi: "Vi spiego come sceglie i giocatori il Como e perché non prendiamo italiani" - facebook.com facebook Il #Como sorprende e sogna l’Europa Il DS Carlalberto #Ludi svela il segreto del successo e la scelta che fa discutere: pochi giovani italiani #Roma e #Juventus avvisate! Futuro tra #ChampionsLeague, mercato e talenti #Fabregas VIDEO COMPLE x.com