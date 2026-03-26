Como erba sintetica in 4 scuole | Cortili fino a 80 gradi rischio per i bambini

A Como è stato approvato un intervento di 183.000 euro per installare erba sintetica in quattro scuole della città. I lavori riguardano i giardini delle scuole dell’infanzia Gianni Rodari, delle primarie Corrado e Giulio Venini, Cesare Battisti e della scuola secondaria Leopardi. Si tratta di un intervento volto a migliorare gli spazi esterni, ma sono stati sollevati dubbi sulla temperatura raggiunta dalla superficie in alcune zone.

Intervento da 183mila euro coinvolge Rodari, Venini, Battisti e Leopardi: “Fino a 80 gradi al sole, microplastiche e costi futuri. Fermare il progetto” A Como è stato approvato un intervento da 183.000 euro per la posa di erba sintetica nei giardini della scuola dell’infanzia Gianni Rodari di via Zezio, delle scuole primarie Corrado e Giulio Venini di via Fiume e Cesare Battisti di via XX Settembre, oltre che della scuola secondaria Leopardi di via Brambilla. A sollevare il caso è Elisabetta Patelli, storico volto degli ambientalisti comaschi e portavoce regionale di Europa Verde, che in un intervento parla di “scelta rischiosa” e chiede di fermare il progetto. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, erba sintetica in 4 scuole: “Cortili fino a 80 gradi, rischio per i bambini” Articoli correlati Leggi anche: Erba sintetica abbandonata. Scoppia la polemica tra opposizione e sindaco Stadio Malmantile, lavori al via. Primo passo con l’erba sinteticaVa avanti il progetto per dare un nuovo manto in sintetico al campo sportivo di Malmantile. Contenuti e approfondimenti su Como erba sintetica in 4 scuole Cortili... Temi più discussi: Nuovo campo da rugby omologato al Centro Belvedere di Como; Erba sintetica nei cortili delle scuole, Europa Verde chiede lo stop al progetto del Comune; Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica: È l’ufficiale coronamento di un lungo percorso; Ufficiale, altri 2 mesi di ritardo per i nuovi giardini a lago di Como. La perizia di variante cambia l'area. Como, nuova battaglia per le scuole: No erba sintetica da 180mila euro. Scelta sbagliata e rischiosa per i bambiniUn intervento da 183mila euro per sostituire in alcune scuole cittadine i prati naturali con erba sintetica. E’ quanto si apprende da una determina pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Como: Ma ... comozero.it Erba sintetica nelle scuole di Como, nuova polemica: «Conseguenze sulla salute dei bambini»L’intervento degli ambientalisti dopo lo stanziamento da parte di Palazzo Cernezzi di 183mila euro per la posa di erba sintetica nei giardini della scuola dell’infanzia Rodari di via Zezio, delle sc ... laprovinciadicomo.it Il #Como sorprende e sogna l’Europa Il DS Carlalberto #Ludi svela il segreto del successo e la scelta che fa discutere: pochi giovani italiani #Roma e #Juventus avvisate! Futuro tra #ChampionsLeague, mercato e talenti #Fabregas VIDEO COMPLE x.com Villa del poss Crediti fotografici: Massimo Urbex Como https://www.facebook.com/profile.phpid=100025197107240 - facebook.com facebook