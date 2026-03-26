Il Comitato “Contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la pace” ha annunciato un evento in programma venerdì 27 marzo alle ore 16 sul lungomare Regina Margherita di Brindisi, all’altezza della Guardia Costiera. L’iniziativa prevede il lancio di fiori in mare, con lo scopo di commemorare le vittime di una strage albanese avvenuta 29 anni fa.

Guerra e immigrazione: due facce della stessa medaglia. Sabato a Roma "No Kings", venerdì a Brindisi i fiori per chi non ce l'ha fatta "Anticipiamo questo anno di un giorno il lancio di fiori in mare a Brindisi perché il 28 marzo, giorno della strage, siamo a Roma per la manifestazione denominata "No Kings", contro i re del mondo". Scrivono gli organizzatori. “L’impegno del nostro Comitato è nel considerare il forte legame delle guerre con l’immigrazione, sono due facce della stessa medaglia che tra l’altro vengono condotte nello stesso modo. Addirittura vengono combattute con l’utilizzo di droni e aerei da parte dei paesi europei nelle iniziative di contrasto alla cosiddetta immigrazione clandestina”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Comitato per la Pace torna sul lungomare: 29 anni dopo la strage albanese, il Mediterraneo resta una bara

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