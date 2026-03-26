Molti appassionati di sollevamento cercano di aumentare la loro forza nello stacco da terra, spesso seguendo il metodo di aumentare progressivamente il carico sul bilanciere. Alcuni atleti che riescono a sollevare oltre 400 kg condividono approcci e strategie adottate per migliorare questa disciplina. La discussione si concentra principalmente su tecniche di allenamento e carichi da utilizzare.

Vuoi migliorare il tuo deadlift, lo stacco da terra? Benvenuto nel club. Per molti la soluzione sembra ovvia: aggiungere peso al bilanciere. Aumentare il carico di due chili e mezzo a settimana è il modo più semplice per far salire i propri numeri, e questa strategia funziona sorprendentemente a lungo per i principianti. Ma, una volta raggiunto l’inevitabile punto morto, e succederà, esistono altri metodi per continuare a migliorare il proprio record personale. Per raccogliere i consigli più efficaci abbiamo contattato Sam Shethar, strongman amatoriale e “ragazzone” professionista, capace di un deadlift convenzionale da 400 chili. Shethar... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come migliorare il proprio deadlift, secondo chi solleva 400 kg

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