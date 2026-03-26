Come migliorare il proprio deadlift secondo chi solleva 400 kg
Molti appassionati di sollevamento cercano di aumentare la loro forza nello stacco da terra, spesso seguendo il metodo di aumentare progressivamente il carico sul bilanciere. Alcuni atleti che riescono a sollevare oltre 400 kg condividono approcci e strategie adottate per migliorare questa disciplina. La discussione si concentra principalmente su tecniche di allenamento e carichi da utilizzare.
Vuoi migliorare il tuo deadlift, lo stacco da terra? Benvenuto nel club. Per molti la soluzione sembra ovvia: aggiungere peso al bilanciere. Aumentare il carico di due chili e mezzo a settimana è il modo più semplice per far salire i propri numeri, e questa strategia funziona sorprendentemente a lungo per i principianti. Ma, una volta raggiunto l’inevitabile punto morto, e succederà, esistono altri metodi per continuare a migliorare il proprio record personale. Per raccogliere i consigli più efficaci abbiamo contattato Sam Shethar, strongman amatoriale e “ragazzone” professionista, capace di un deadlift convenzionale da 400 chili. Shethar... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: Come migliorare il proprio gioco: mai pensato a un coach di poker?
Il gigante dei mari spiaggiato. Pesce luna da 400 kg a Marina: "Due giorni prima in difficoltà"Triste ritrovamento ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Ravenna nei pressi della diga, dove un pesce luna di 2,5 metri e circa 400 chili era...
Tutto quello che riguarda Come migliorare il proprio deadlift...
Temi più discussi: Come migliorare il proprio deadlift, secondo chi solleva 400 kg; Ecco come ho ridotto la mia età biologica di 30 anni; Psicologia e Sport: a Senigallia esperti a confronto su come integrare preparazione tecnica, fisica e mentale dell’atleta; Programma allenamento 10 km: la tabella di 4 settimane per migliorare il proprio tempo.
Come migliorare il proprio profilo sulle dating app per renderlo davvero unico (e fare più match)Con la primavera arriva anche il desiderio di novità. E nel mondo del dating digitale, nulla parla di nuovi inizi come un profilo rinfrescato. Hinge, l’app pensata per favorire connessioni autentiche ... grazia.it
CONSIGLI NON RICHIESTI/ Il promemoria di Maria su come migliorare il proprio lavoroLa storia di Maria può aiutare a comprendere da dove occorre partire per cercare di migliorare la propria condizione lavorativa Sono un uomo fortunato perché il lavoro mi permette di incontrare tante ... ilsussidiario.net
Sport Event. . LE DIRETTE DI SPORT EVENT Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook
Servizio Civile con Aism, 'per migliorare la vita di persone con sclerosi multipla'. C'è tempo fino alle 14 dell'8 aprile per candidarsi al nuovo Bando #ANSA x.com