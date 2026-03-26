Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver ucciso l’ammiraglio Alireza Tangsiri, considerato uno dei principali esponenti della Marina dei Pasdaran iraniana. L’operazione è avvenuta in un’area non specificata e non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco. La notizia viene comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

Le forze armate israeliane hanno confermato l’eliminazione dell’ammiraglio Alireza Tangsiri, figura di spicco della Marina dei Pasdaran. L’evento si è verificato in un attacco mirato contro la città portuale di Bandar Abbas, sul Golfo Persico. Questo fatto segna un punto di svolta critico nella dinamica regionale, dato che il defunto era considerato uno dei principali responsabili delle restrizioni al transito internazionale nello Stretto di Hormuz. La conferma ufficiale proviene dal ministro della Difesa Israel Katz, che ha delineato una strategia di caccia sistematica contro i vertici militari iraniani. L’obiettivo strategico e la posizione di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo Israele: ammazzato il capo della Marina iraniana

Articoli correlati

Chi è Mohammad Baqer Zolqadr, il nuovo capo (ultraconservatore) della sicurezza nazionale iranianaMohammad Baqer Zolqadr è stato nominato nuovo capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, il potente organo che coordina la...

Trump: Stiamo facendo bene, distrutte 42 navi della Marina iraniana in 3 giorni – Il video(Agenzia Vista) Usa, 07 marzo 2026 "È stato un periodo piuttosto selvaggio, ma sta andando molto bene.

Usa-Israele: campagna militare ha ridotto capacità lancio missili dell’Iran

Tutto quello che riguarda Colpo Israele

Discussioni sull' argomento Israele uccide Esmaeil Khatib, chi era il ministro iraniano dell'Intelligence: il suo ruolo; Iran, nuovo colpo mortale al regime. 'Uccisi Larijani e Soleimani'; Colpo all'Iran, ucciso Larijani; A sud si combatte, a Beirut giù palazzo di 10 piani.

L’Africa paga il conto di Hormuz Il conflitto Iran-Israele-Stati Uniti rischia di infliggere all’Africa il colpo più destabilizzante di un decennio già segnato da pandemia, guerra in Ucraina e dazi americani. La ragione è strutturale: il Golfo Persico è il fornitore privile x.com

Il colpo più pesante inflitto al comparto energetico dell’Iran: è il cuore della produzione del gas, rifornisce oltre il 70% del paese. *** L’escalation militare tra Iran, Stati uniti e Israele in questa fase potrebbe segnare una svolta non solo sul piano strategico ma - facebook.com facebook