Colpo alla microcriminalità giovanile | minorenne finisce in comunità dopo una serie di furti

A Mesagne, un minorenne coinvolto in una serie di furti è stato collocato in una comunità. La vicenda riguarda episodi avvenuti tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno, che avevano suscitato preoccupazione tra i residenti. Le indagini hanno portato all'identificazione del giovane, che ora si trova in una struttura di recupero.

Si chiude il cerchio attorno a una serie di reati che avevano destato preoccupazione nella cittadina messapica tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno MESAGNE - Si chiude il cerchio attorno a una serie di furti che avevano destato preoccupazione nella cittadina messapica tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno. Lunedì 23 marzo, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, diretti dal vice questore Giuseppe Massaro, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 16enne del posto. Il provvedimento, emesso il 18 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, dispone per il giovane il collocamento in comunità educativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Colpo alla microcriminalità giovanile: minorenne finisce in comunità dopo una serie di furti Articoli correlati Leggi anche: Violenza giovanile a Salerno: Accoltellato un minorenne dopo una lite nei pressi di un fast food Microcriminalità giovanile e baby gang, "Inclusione fallita": Bartolini invoca il pugno di ferroPer l'assessore insomma, "senza la responsabilizzazione delle famiglie e un atteggiamento forte" le bande di giovani "non la capiscono, hanno un...