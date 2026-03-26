I lavori di riqualificazione sono iniziati nel Giardino 11 settembre 2001, un’area verde cittadina che ha subito danni significativi a causa di due alluvioni avvenute nel maggio 2023 e nel 2024. L’intervento prevede interventi di sistemazione e miglioramento dell’ambiente, con l’obiettivo di rendere lo spazio più resistente agli eventi climatici estremi. La riqualificazione mira a ripristinare le condizioni del giardino e a garantire una maggiore resilienza alle future allerte meteorologiche.

L'assessore ai Lavori pubblici Castorri: “Quest’area tornerà a disposizione dei cittadini e sarà più sicura e accogliente” Entrano nel vivo i lavori all’interno del ‘Giardino 11 settembre 2001’, oggetto di un importante intervento di riqualificazione destinato a trasformare il volto di quest’area verde cittadina, duramente colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, successivamente, del 2024. La vicinanza al fiume Savio ha reso il parco particolarmente vulnerabile: acqua e fango hanno compromesso la funzionalità degli spazi, causando danni alla vasca ornamentale, all’area giochi, ai percorsi ciclopedonali e al sito archeologico presente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Colpito duramente dall'alluvione, il Giardino 11 settembre 2001 si rifà il look nel segno della resilienza climatica

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