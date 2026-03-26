Colpita da una tenda divelta dal vento | persona soccorsa dai Vigili del fuoco

Un individuo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco dopo essere stato colpito da una tenda divelta dal vento durante l’ondata di maltempo che ha interessato giovedì la Romagna. Le operazioni di soccorso sono proseguite senza sosta, mentre le squadre intervenivano per gestire le conseguenze del vento forte e delle nevicate in quota che hanno interessato la regione.

I Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna, con vento forte e neve in quota. In tutta la provincia sono stati comunicati 85 interventi effettuati. Nel forlivese, in particolare, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Meldola per soccorrere una persona colpita da una tenda divelta dal vento e a Fiumana per un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Un altro addio in viale Vittorio Veneto: il negozio di abbigliamento sportivo trasloca. "Mancavano parcheggi e attrattività"... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Colpita da una tenda divelta dal vento: persona soccorsa dai Vigili del fuoco Articoli correlati Mansarda in fiamme ad Assisi, una persona soccorsa dai vigili del fuocoAssisi (Perugia), 10 gennaio 2026 – Incendio nelle prime ore del mattino ad Assisi, dove una squadra dei vigili del fuoco supportata dai colleghi... Incendio in una villetta a Libbia: salvata una persona dai Vigili del FuocoI Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 11. Approfondimenti e contenuti su Colpita da una tenda divelta dal vento... Discussioni sull' argomento La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Kenya. Don Giussani, un dono da condividere; Maltempo Emilia-Romagna, neve fino in pianura e raffiche di vento. Oltre 500 interventi dei pompieri; Raffineria Haifa colpita da frammento intercettore, non da bomba a grappolo Iran. Raffiche di vento a Sarzana, una bambina colpita da una transennaSarzana – Un’alunna della scuola Poggi-Carducci di Sarzana è stata visitata al pronto soccorso questa mattina dopo essere stata colpita da una transenna da cantiere lungo via San Bartolomeo. La ... ilsecoloxix.it Il vento forte che soffiava su Genova ha mandato anche all’ospedale due donne, la prima colpita dai rami di un albero e la seconda colpita da una tegola mentre beveva un caffè ai tavolini di un bar. Cornicioni precipitati al suolo, persiane volate a terra. L’emer - facebook.com facebook L’ambasciata Usa a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni. Fonti della sicurezza hanno riferito di un’esplosione L'articolo completo su Repubblica x.com