Un tredicenne di Bergamo è stato collocato in una comunità dopo aver colpito un'insegnante, essersi filmato e trovato in possesso di esplosivi a casa. La decisione di affidarlo a un centro di accoglienza è stata presa in seguito alle verifiche sulle sue azioni e ai procedimenti giudiziari in corso. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla gestione dei minori che commettono reati gravi, in assenza di un carcere dedicato.

Il caso del tredicenne di Bergamo ha riacceso un dibattito annoso, mosso da una domanda: dove finisce un minore che commette un reato grave, se non può andare in carcere? La risposta è nella comunità: una struttura aperta, educativa, alternativa alla detenzione. Partiamo dalla cronaca, nella giornata di ieri un ragazzo di 13 anni ha aggredito con un coltello la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente, rea di avergli dato un voto basso, è stata colpita al collo e all’addome e, dopo un intervento d’urgenza, non è più in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Colpisce la prof, si filma, ha esplosivi in casa: perché il tredicenne di Bergamo è in comunità (e non in carcere)

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