Collegamento navale Cagliari-Algeria previsto uno scalo a Giammoro | soddisfazione per Uil Trasporti

È stato annunciato l’avvio di un nuovo collegamento marittimo tra Cagliari e l’Algeria, con uno scalo programmato a Giammoro. La notizia è stata accolta con soddisfazione da parte di rappresentanti di un sindacato dei trasporti, che hanno sottolineato la stabilità del servizio come un elemento positivo per la logistica locale. La decisione riguarda un percorso commerciale che coinvolge diverse aziende e operatori del settore.

In una nota, il segretario Antonino Di Mento commenta la notizia che mette il comune tirrenico al centro delle relazioni commerciali e non solo «L’attivazione di nuovi traffici – afferma Di Mento – deve rappresentare prima di tutto un’occasione concreta per recuperare e reinserire quei lavoratori che, nonostante le trasformazioni del settore, sono rimasti ai margini. Serve un piano graduale, ma certo, di assorbimento occupazionale, capace di restituire dignità e prospettiva a queste persone». Accanto a questo, il sindacato evidenzia come sia ormai imprescindibile aprire una nuova fase di confronto per i lavoratori già riconvertiti e formati, puntando con decisione sulla contrattazione di secondo livello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Collegamento navale Cagliari-Algeria, previsto uno scalo a Giammoro: soddisfazione per Uil Trasporti Articoli correlati L'approdo di Giammoro nuovo hub tra Sicilia, Sardegna e AlgeriaSoddisfatto il presidente dell'Authority Francesco Rizzo: "Nuove opportunità per l’intera area dello Stretto che diventa più competitiva ed... Tutto quello che riguarda Collegamento navale Cagliari Algeria... Argomenti discussi: Operativo il pontile di Giammoro, Rizzo (AdSP): Renderà l'area dello Stretto più competitiva. Giammoro nuovo hub strategico di collegamento tra Sicilia, Sardegna e AlgeriaNuova rotta marittima tra Sicilia, Sardegna e Algeria: il porto di Giammoro diventa hub strategico di collegamento. 24live.it Giammoro hub strategico per i collegamenti marittimi tra Sicilia, Sardegna e AlgeriaLa linea Maersk–Grendi partirà con cadenza settimanale grazie al pontile realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto da Tempostretto.it ... msn.com