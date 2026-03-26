Due medici di una clinica privata convenzionata nella provincia di Salerno sono stati sospesi per un anno, mentre un terzo professionista ha subito un sequestro patrimoniale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato della Guardia di Finanza. Il sindacato Nursind ha richiesto chiarimenti sulla vicenda. La clinica si trova nel mirino delle autorità da alcuni giorni.

In una clinica privata convenzionata della provincia di Salerno, due medici - come riportato ieri in un comunicato della Guardia di Finanza - sono stati sospesi per un anno e un terzo ha subito un sequestro patrimoniale. Le accuse parlano di interventi eseguiti senza autorizzazione e di cartelle cliniche incomplete o con indicazioni non corrispondenti alla realtà. Un episodio che mette nuovamente al centro il tema dei controlli sulle strutture accreditate. Il Nursind Salerno ritiene indispensabile fare chiarezza, senza equivoci e senza indugi. “Siamo allibiti, ma purtroppo non sorpresi - afferma Biagio Tomasco, segretario territoriale Nursind Salerno -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Clinica salernitana convenzionata nel mirino, due medici sospesi. Il Nursind: "Fare chiarezza"

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