Clerici e Frizzi | 8 anni dopo il ricordo che non muore

Lo scorso giovedì si sono celebrati otto anni dalla morte improvvisa di Fabrizio Frizzi. In quell'occasione, Antonella Clerici ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per ricordare il collega scomparso. La giornalista e conduttrice ha condiviso un pensiero dedicato a Frizzi, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi.

Lo scorso giovedì, esattamente otto anni dopo la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici ha scelto il canale sociale per onorare la memoria del collega legnanese. La conduttrice ha condiviso un ricordo visivo e testuale che sottolinea come il legame affettivo sia rimasto intatto nel tempo, superando la barriera della perdita fisica. Il messaggio, corredato da una foto d’epoca, evidenzia come la figura del presentatore rimanga viva nella comunità dei telespettatori e tra i professionisti dello spettacolo. L’eredità di un rapporto umano indissolubile. La scelta di pubblicare l’immagine in cui entrambi apparivano giovani rivela molto sulla natura del loro sodalizio professionale e personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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