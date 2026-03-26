civismo e politica a castrovillari esperienze a confronto

A Castrovillari si terrà un incontro dedicato al confronto tra civismo e politica, con l’obiettivo di discutere sul ruolo della partecipazione attiva nella gestione della cosa pubblica. L’evento si inserisce nel tentativo di stimolare un dibattito locale sui metodi e le pratiche di buon governo, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. La discussione si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione.

Civismo e Politica, esperienze a confronto: Castrovillari apre il dialogo sul buon governo. Castrovillari si prepara a ospitare un incontro pensato per riportare al centro del dibattito pubblico il valore del buon governo e della partecipazione attiva. L’evento, promosso dall’Associazione Civicamente, si terrà lunedì 30 marzo 2026 nella Sala Consiliare e riunirà amministratori provenienti da diversi territori. Nel testo dell’invito si sottolinea che l’iniziativa nasce dalla volontà di «promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra le diverse forze politiche, le istituzioni locali e la società civile», con l’obiettivo di confrontare esperienze e visioni maturate negli anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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