Il circolo Grazia Deledda della Spezia ha organizzato un evento dedicato a ricordare due figure importanti della sua storia, Francesco Satta e Nina Meloni. L'iniziativa si svolge all’interno dei locali del circolo, con l’obiettivo di onorare la memoria di queste personalità. La giornata prevede momenti di confronto e approfondimento, con la partecipazione di membri e simpatizzanti del circolo.

Il circolo Grazia Deledda della Spezia dedica i suoi spazi a due figure simbolo della propria storia, Francesco Satta e Nina Meloni (nella foto). L’appuntamento è per sabato, alle 17.30, nella sede di via Pitelli 37, al Parco Sabrina, con la cerimonia di scopertura delle targhe accompagnata da una degustazione di prodotti tipici sardi del progetto ‘Sarda Tellus’. "Due targhe per ricordare due figure che hanno tanto operato per portare l’isola alla Spezia", sottolineano dal circolo, da sempre punto di riferimento per la comunità sarda e presidio attivo di cultura e identità. A Francesco Satta, fondatore e primo presidente, sarà intitolato il salone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Circolo Deledda alla memoria di Satta e Meloni

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