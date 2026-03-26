Cioccolato la sacra consolazione Ecco tre assaggi puri irrinunciabili

Il cioccolato è spesso considerato una fonte di piacere e conforto, apprezzato da molte persone per il suo gusto e le sue proprietà. È anche riconosciuto come un alimento che può influenzare l'umore e fornire energia. In molti paesi, vengono proposti diversi tipi di cioccolato, con vari gradi di purezza e fragranza, da assaporare in modo consapevole.

Il cioccolato è un fedele compagno di viaggio: antidepressivo, tonico e, se assunto con sapienza, sazia di piacere corpo e mente. C’è però un pericolo strisciante: lo zucchero che copre ogni sapore, compreso quello del cacao, procurandoci un immediato senso di appagamento e subito dopo, al secondo assaggio, assuefazione. Accade per i dolci così come per i gelati. Guardatevene. Libero ognuno di mangiare cioccolato contaminato da zuccheri raffinati (troppo) spesso presenti in eccesso, ecco tre sperimentati consigli utili per assaporare il cuore del cioccolato in purezza. Il gianduiotto senza zucchero della pasticceria vegana "Mollis" di Emiliano Mengoni a Fano, di fianco alla ritrovata basilica di Vitruvio, ha profumo speziato di polvere di cacao. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cioccolato, la sacra consolazione. Ecco tre assaggi puri irrinunciabili Articoli correlati “Puro Cioccolato Festival 2026”, in piazza Umberto tre giorni dedicati alla magia del cioccolatoSi inaugura domani, venerdì 20 febbraio, in piazza Umberto, la tappa barese di “Puro Cioccolato Festival 2026”, l’evento che celebra la magia del... Assaggi di teatro. Ecco Ivano Bisi in scena con BBQLUCIGNANO Ivano Bisi con "BBQ", monologo di stand up comedy diretto e senza filtri, capace di affrontare temi sociali ed esistenziali con ironia...