Cio ricambiano le regole | Test genetico per le donne ai Giochi
A partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, sarà introdotto un nuovo requisito per le atlete femminili: un test genetico una sola volta per verificare la presenza del gene SRY, che determina il sesso maschile. La misura riguarda esclusivamente le partecipanti alle competizioni olimpiche e non interesserà lo sport amatoriale. La decisione mira a regolamentare la partecipazione delle atlete con caratteristiche genetiche specifiche.
La regola sarà applicata da Los Angeles 2028 e non riguarderà lo sport di base. Un test una tantum controllerà la presenza del gene SRY. Transgender bandite dalle gare olimpiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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