Cinquecento dollari per raggiungere Ravello da Salerno | sequestrato veicolo Ncc abusivo

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un veicolo Ncc abusivo che chiedeva cinquecento dollari per il trasferimento da Salerno a Ravello. L'operazione si inserisce in una serie di interventi contro le attività illegali nel settore del trasporto pubblico non di linea nella zona. Nessuna persona è stata coinvolta in modo diretto, ma il veicolo è stato rimosso per violazioni delle normative.

Durante i consueti controlli stradali, intensificati in vista dell'avvio della stagione turistica, gli agenti hanno intercettato un veicolo intento a prelevare passeggeri nei pressi del centro cittadino Non si ferma l'azione di contrasto all'illegalità nel settore del trasporto pubblico non di linea a Ravello. Gli agenti della polizia locale, agli ordini del comandante Moreno Salsano, hanno portato a termine il terzo sequestro di un veicolo Ncc abusivo nel giro di una settimana, confermando la linea adottata dall'amministrazione comunale a tutela del territorio e degli ospiti della città della Musica. Durante i consueti controlli stradali, intensificati in vista dell'avvio della stagione turistica, gli agenti hanno intercettato un veicolo intento a prelevare passeggeri nei pressi del centro cittadino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cinquecento dollari per raggiungere Ravello da Salerno: sequestrato veicolo Ncc abusivo Articoli correlati Cinquecento dollari per raggiungere Ravello da Salerno, sequestrato veicolo NccTempo di lettura: 2 minutiNon si ferma l’azione di contrasto all’illegalità nel settore del trasporto pubblico non di linea a Ravello. Cinquecento dollari per portare turisti da Salerno a Ravello, sequestrato Ncc abusivoLa Polizia Locale di Ravello (Salerno) ha sanzionato un autista abusivo: con un'auto a noleggio, ha trasportato alcuni turisti chiedendo per la... Tutti gli aggiornamenti su Cinquecento dollari per raggiungere... Cinquecento dollari per portare turisti da Salerno a Ravello, sequestrato Ncc abusivoLa Polizia Locale di Ravello (Salerno) ha sanzionato un autista abusivo: con un'auto a noleggio, ha trasportato alcuni turisti chiedendo per la tratta ... fanpage.it 500 dollari per raggiungere Ravello da Salerno, sequestrato veicolo NccNon si ferma l'azione di contrasto all'illegalità nel settore del trasporto pubblico non di linea a Ravello. (ANSA) ... ansa.it