Cinquecento dollari per portare turisti da Salerno a Ravello sequestrato Ncc abusivo

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Ravello ha sequestrato un'auto a noleggio utilizzata da un autista abusivo che aveva trasportato alcuni turisti da Salerno a Ravello. L'autista ha richiesto circa 430 euro per il servizio, equivalente a circa cinquecento dollari. L'attività non autorizzata è stata fermata e sono state applicate le sanzioni previste dalla legge.

La Polizia Locale di Ravello (Salerno) ha sanzionato un autista abusivo: con un'auto a noleggio, ha trasportato alcuni turisti chiedendo per la tratta circa 430 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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