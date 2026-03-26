Cinquecento dollari per portare turisti da Salerno a Ravello sequestrato Ncc abusivo

La Polizia Locale di Ravello ha sequestrato un'auto a noleggio utilizzata da un autista abusivo che aveva trasportato alcuni turisti da Salerno a Ravello. L'autista ha richiesto circa 430 euro per il servizio, equivalente a circa cinquecento dollari. L'attività non autorizzata è stata fermata e sono state applicate le sanzioni previste dalla legge.

La Polizia Locale di Ravello (Salerno) ha sanzionato un autista abusivo: con un'auto a noleggio, ha trasportato alcuni turisti chiedendo per la tratta circa 430 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cinquecento dollari per raggiungere Ravello da Salerno, sequestrato veicolo NccTempo di lettura: 2 minutiNon si ferma l’azione di contrasto all’illegalità nel settore del trasporto pubblico non di linea a Ravello. Leggi anche: Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo Tutti gli aggiornamenti su Cinquecento dollari Discussioni sull' argomento GE Aerospace Hit $10B Profit Two Years Early: Here’s the $500 Case; Assicurazioni e intelligenza artificiale: entro il 2028 investimenti a 500 milioni; Biocryst Pharmaceuticals: un insider vende azioni per un valore di 1.372.500 dollari, secondo un recente deposito SEC; Non solo missili e petrolio, tecnologia nuovo fronte della guerra in Iran: l'analisi. Cinquecento dollari per portare turisti da Salerno a Ravello, sequestrato Ncc abusivoLa Polizia Locale di Ravello (Salerno) ha sanzionato un autista abusivo: con un'auto a noleggio, ha trasportato alcuni turisti chiedendo per la tratta ... fanpage.it La Verità. . Iran, dove può arrivare il petrolio Gli Usa e l'Europa, Italia in testa, sono al lavoro per liberare Hormuz dalle minacce iraniane. Teheran però colpisce mirata e non ha più nulla da perdere. Il prezzo del greggio è arrivato a 100 dollari, ma facendo un - facebook.com facebook L'azienda di Cupertino va alla conquista del mercato dei laptop di fascia bassa, in zona 500 dollari, che nel 2025 nel mondo ha significato 75 milioni di pezzi venduti fra Chrome e Windows. x.com