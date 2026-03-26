Nel corso della mattinata di domenica si è svolta a Savignano la seconda tappa del campionato Medio Fondo e Fondo d’la Caveja, organizzata dall’Asd Medinox. L’evento, denominato Giro delle 3 Valli, ha visto la partecipazione di 560 cicloturisti che hanno attraversato le valli del Rubicone, dell’Uso e del Marecchia, partendo da piazza Castello.

Successo a Savignano per l’ Asd Medinox che ha organizzato il Giro delle 3 Valli, del Rubicone, dell’Uso e del Marecchia, 2ª prova del campionato Medio Fondo e Fondo d’la Caveja, nella mattinata di domenica con partenza da piazza Castello di Savignano. Tre i percorsi per bici da corsa: medio 50 chilometri, lungo 70 con dislivello di 900 metri e 40 cicloturistico. Per mountain bike percorso libero. Ristori a Secchiano e a Sogliano e pasta party finale dopo l’arrivo in piazza Castello al bar Moijto a Savignano. I cicloturisti che si sono presentati ai nastri di partenza a Savignano al Seven e a Secchiano nella zona artigianale sono stati 560, in rappresentanza di 21 società con prima classificata l’Avis Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cicloturismo, in 560 hanno partecipato al Giro delle 3 Valli organizzato dalla Medinox

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