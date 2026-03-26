Il ciclone Deborah sta interessando diverse zone italiane, causando condizioni meteorologiche avverse. Sono state segnalate precipitazioni significative, venti che raggiungono i 100 kmh e nevicate in alcune aree. L'allerta meteo è stata diramata in più regioni, con l'obiettivo di informare la popolazione sui possibili disagi. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che coinvolge vaste parti del paese.

Freddo, neve e vento forte. Un ciclone artico si abbatte sull’Italia portando un brusco calo delle temperature e fenomeni meteorologici violenti in tutto il Paese, dal Nord al Sud. Il ciclone Deborah farà sentire la sua furia soprattutto nelle regioni dell’Adriatico, dall’Emilia-Romagna al Molise, con raffiche di vento fino a 130 kmh. È allerta meteo in diverse regioni, sono previste condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni intense e nevicate fino a 600 metri. Ciclone Deborah si abbatte sull'Italia Pioggia, neve e vento dal Nord al Sud Venti fino a 130 kmh sull'Adriatico Allerta meteo in diverse regioni Ciclone Deborah si... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ciclone Deborah si abbatte sull'Italia, allerta meteo in diverse regioni: pioggia e vento fino a 100 km orari

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Una raccolta di contenuti su Ciclone Deborah

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AGGIORNAMENTO: al 99% andrà come nello scenario 1, ovvero CICLONE Deborah vicinissimo alla costa. Tenetevi forte tra qualche ora, situazione IN DIRETTA STREAMING QUI dalle 9:00 https://www.twitch.tv/stormchasingtv - facebook.com facebook

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