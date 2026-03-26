Ciak! Si gioca a teatro

Domenica 29 marzo, al Parco Frassanelle, si terrà un evento dedicato al gioco teatrale rivolto a bambini, ragazzi e famiglie. La giornata prevede attività come giochi, letture animate e improvvisazioni, offrendo un’occasione per avvicinarsi al teatro in modo interattivo e coinvolgente. L’evento trasformerà il parco in un teatro a cielo aperto, con momenti pensati per stimolare la creatività dei partecipanti.

Domenica 29 marzo Parco Frassanelle diventerà il palcoscenico di un’esperienza speciale dedicata al gioco teatrale! Una giornata pensata per bambini, ragazzi e famiglie che desiderano avvicinarsi al teatro in modo creativo e divertente: tra giochi, letture animate, improvvisazione e attività espressive, i partecipanti potranno scoprire la magia della scena e mettersi in gioco con fantasia e libertà. Un’occasione per vivere il teatro all’ aria aperta, immersi nella natura del parco, condividendo un momento di socialità, immaginazione e divertimento. ore 10:30 LETTURA ANIMATA: Hai mai visto un leone timido?! Bhe Leo desidera essere coraggioso ma la sua timidezza lo blocca e non trova soluzioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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