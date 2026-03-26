Un chirurgo plastico di Genova è sotto indagine dopo che i Nas hanno sequestrato il suo studio di corso Torino. Una donna di 24 anni ha riferito di essere stata operata al seno e di non poter più allattare, dichiarando di non capire come sia stato possibile che abbia eseguito il intervento. Al momento, la procura di Genova sta valutando eventuali responsabilità legali.

"Pagai novemila euro in contanti, avevo chiesto una taglia piccola ma mi mise una protesi sproporzionata", racconta la giovane Una nuova testimonianza si aggiunge al fascicolo aperto dalla procura di Genova sul chirurgo plastico il cui studio di corso Torino è stato sequestrato dai Nas. A parlare è Lorenza Caradonna, oggi poco più che trentenne, che racconta di essere stata operata al seno nell’agosto del 2020, quando aveva 24 anni. Dopo quell’intervento, spiega, ha dovuto affrontare anni di complicazioni e un nuovo intervento ricostruttivo. “Non potrò più allattare”, dice. La donna ha deciso di rendere pubblica la propria storia autorizzando la diffusione del nome e delle immagini delle conseguenze post-operatorie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Chirurgo sotto indagine a Genova, nuova testimonianza: "Operata al seno, non potrò più allattare"

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