Lo studente 13enne che avrebbe accoltellato la sua insegnante di francese è stato sottoposto a un interrogatorio con uno psicologo e successivamente trasferito in una comunità protetta. L’episodio si è verificato in una scuola della zona, dove l’alunno ha ferito la docente con un coltello. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Proseguono le indagini sull’accoltellamento della professoressa Chiara Mocchi da parte di un suo studente 13enne. Il ragazzo è stato interrogato dai carabinieri in un’audizione protetta, alla presenza di uno psicologo, ed stato accompagnato in una comunità protetta. L’insegnante, che ha trascorso la notte in terapia intensiva, è in miglioramento. Perché lo studente ha accoltellato la prof Chiara Mocchi: le indagini Come sta Chiara Mocchi, la prof accoltellata dallo studente La situazione nella scuola Leonardo da Vinci di Trescore Balneario Perché lo studente ha accoltellato la prof Chiara Mocchi: le indagini Stando a quanto riportato dal... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Mocchi accoltellata, studente 13enne interrogato con uno psicologo: portato in una comunità protetta

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