I paparazzi hanno fotografato Chiara Ferragni e Josè Hernandez mentre passeggiavano per le vie di Milano. I due sono stati immortalati mentre si spostavano in modo informale, senza apparenti impegni pubblici o eventi ufficiali. Le immagini mostrano Ferragni e Hernandez in atteggiamenti rilassati, lontani da un contesto formale. La loro presenza in città ha attirato l’attenzione dei curiosi e dei media.

I paparazzi hanno colto Chiara Ferragni e Josè Hernandez mentre si aggirano tra le vie di Milano. Oltre alle foto non manca neppure il racconto di un amico vicino sia all'influencer che al manager colombiano Un’intesa che traspare dai sorrisi, quelli diChiara Ferragni e Josè Hernandez, manager colombiano attivo nel settore degli pneumatici e nuova fiamma dell’influencer. E’ il settimanaleOggia pubblicare dellefoto della nuova coppia. Un’intesa documentata ma ancora non confermata da nessuno dei due diretti interessati. Sono ai primi tempi della loro presunta relazione ma il feeling sembra esserci già. Siamo aMilanoe proprio tra le viette della capitale lombarda si aggiranoChiara Ferragni e Josè Hernandez. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni e Josè Hernandez: “Sembrano due 14enni alla prima cotta”

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