A pochi anni dall’inizio dei Mondiali del 2026, il settore delle sneaker si prepara a un confronto aperto tra i brand più noti. Le aziende lanciano nuove collezioni e strategie di marketing, alimentando una competizione che coinvolge appassionati e consumatori. In questo contesto, le scarpe sportive diventano protagoniste di un mercato che si muove velocemente, riflettendo l’interesse crescente verso lo sport e lo stile di vita legato al calcio.

I Mondiali del 2026 si avvicinano a grandi passi. Lo percepisci in quel modo indiretto e un po’ misterioso in cui, all’improvviso, tutto sembra ruotare attorno al calcio, che tu lo voglia o meno. Non sono un appassionato del gioco in sé, ma apprezzo ciò che gli ruota intorno. Vale a dire: le sneaker. Perché quando un torneo di questa portata si avvicina, i marchi smettono di giocare sul sicuro o, almeno, provano a farlo. Cominciano a ragionare in termini di narrazione, identità, nazione, orgoglio: concetti enormi, che improvvisamente diventano centrali. Il mondo delle sneaker non resta certo fuori da questo vortice. Anche se il fischio d’inizio non arriverà prima dell’11 giugno, alcuni dei nomi più importanti del settore stanno già puntando forte sull’evento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi sta vincendo i Mondiali delle sneaker?

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