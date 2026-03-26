Ortensia Marazzi, moglie di Beppe Severgnini, e Antonio, suo figlio, sono presenti nel suo percorso di vita. Severgnini ha spesso condiviso la presenza di Ortensia in momenti importanti, mentre il figlio Antonio figura tra le sue persone più care. La famiglia ha avuto un ruolo costante nella sua quotidianità, anche se non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulla loro vita.

Nella sua vita Beppe Severgnini ha sempre potuto contare su una donna, che è rimasta al suo fianco in ogni momento: la moglie, Ortensia Marazzi. La donna è una discendente di Fortunato Marazzi, generale, politico e scrittore italiano. Ortensia sappiamo inoltre che è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione ABIO, fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero al fine di ridurre le sofferenze dei bambini ricoverati. Originaria di Crema come il marito, Ortensia Marazzi ha studiato lingue all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è proprio lei la musa ispiratrice del marito, al suo fianco in ogni sua avventura professionale e non. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e il figlio di Beppe Severgnini, Ortensia Marazzi e Antonio

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