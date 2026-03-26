Da settimane, analisti e sondaggisti si interrogano sulla reale identità di Mister No, un personaggio di cui si conosce poco e di cui si discute molto. La domanda su chi possa essere si fa sempre più complicata, dato che le risposte disponibili sono molteplici e spesso contrastanti. La questione, dunque, rimane aperta e al centro di un dibattito che coinvolge diverse opinioni.

Sondaggisti e politologi si dannano l'anima intorno a una domanda: chi è Mister No? La risposta non può essere univoca. Le chiavi di lettura del voto di domenica e lunedì sono tante e il caso Delmastro ha avuto un peso (dimissioni tardive, le sue). Al fondo, però, si può dire che più di tutto ha pesato la straordinaria capacità di mobilitazione della sinistra sui temi costituzionali e, di contro, l'inadeguatezza del centrodestra, che non ha saputo portare la partita sul terreno del merito anziché degli slogan muscolari, perdendo pezzi del suo stesso elettorato. Errore grave, perché quando sul piatto c'è la Costituzione, la chiamata alle armi della sinistra è potente e la fascinazione che essa esercita sull'elettorato eccezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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