Chi è Loris Stecca?

All’inizio del 1984, il pugile riminese ha conquistato il titolo di campione del mondo WBA nei pesi supergallo. La vittoria è arrivata dopo una carriera che lo ha visto affrontare numerosi incontri di rilievo nel mondo della boxe. Stecca, noto per la sua carriera in Italia, ha raggiunto il massimo traguardo nel suo sport in quel periodo.

All’inizio del 1984 Loris Stecca, pugile riminese, è stato campione del mondo WBA dei pesi supergallo. Un traguardo tanto difficile da raggiungere quanto facile da perdere: pochi mesi dopo, Stecca va KO al primo round contro Victor Callejas, pugile di Portorico che aveva sfidato fuori casa. Alla fine del 1985 Stecca ha la rivincita, nella sua Rimini, e, anche se l’incontro è più equilibrato (anzi a suo parere lo stava vincendo lui), al settimo round va di nuovo al tappeto. Qualche anno dopo è stato investito sulle strisce pedonali ed è stato costretto al ritiro. In oltre sessanta incontri, le sue sole sconfitte sono quelle con Callejas. Una parte di Stecca, non si è mai mossa da quel secondo match di Rimini, quando aveva venticinque anni ed era stato, seppur per poco, campione del mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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