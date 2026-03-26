Chi è lo scozzese che conquista Napoli?

Un calciatore scozzese sta attirando l’attenzione nei media italiani dopo le recenti notizie diffuse da Marca riguardo al campionato italiano. La sua presenza nel torneo è stata oggetto di discussione e si stanno osservando i suoi movimenti e le sue performance sul campo. La questione riguarda anche un possibile trasferimento o un ruolo specifico all’interno di una squadra di Napoli.

2026-03-24 11:32:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Scott McTominay centrocampista scozzese 29enne, è diventato il grande idolo di un Napoli che si somma quattro vittorie consecutive ed è terzo nella serie AD L’ex giocatore del Manchester United ha segnato il gol dei partenopei nella vittoria per 1-0 contro il Cagliari. Diego Armando Maradona Jr: “Se Maradona è Dio e Scott McTominay è Gesù” EFE Scott McTominay, nominato per il Pallone d’Oro e determinante nella vittoria dello scudetto del Napoli, è un pilastro nella squadra di Antonio Conte. “Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più decisivo della storia del Napoli”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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