L’attrice ha mantenuto riserbo sulla propria vita privata, ma è nota per aver avuto una relazione con il cantante della band Subsonica. La coppia è stata al centro dell’attenzione dei media per un certo periodo, anche se non sono stati pubblicamente divulgati dettagli sulla loro relazione. La relazione tra i due si è conclusa da tempo, senza ulteriori informazioni ufficiali.

Isabella Ragonese con alle spalle circa 15 anni di carriera, ha sempre tenuto massima riservatezza sulla sfera privata e sentimentale, giungendo sulle pagine delle riviste gossip per la relazione avuta con la voce dei Subsonica, Samuel Romano. Una lunga storia tra l’attrice ed il cantante terminata da qualche anno: nel 2017 sul suo approccio all’amore la Ragonese (all’epoca legata ancora all’artista torinese), dichiarava sulle pagine di Vanity Fair: “Mi sono innamorata spesso: innamorarsi è un’esperienza che ti cambia totalmente, anche il viso. E l’ho fatto di uomini sempre molto diversi tra loro. Penso che questa sia una cosa di noi donne, per cui amare è anche un’esplorazione, un apprendimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex fidanzato di Isabella Ragonese, Samuel Romano dei Subsonica

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