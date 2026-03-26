Bernardo Mingrone è stato nominato nuovo CEO di Nexi, azienda italiana specializzata in sistemi di pagamento, che opera in diversi Paesi europei. La sua nomina segue le dimissioni di Paolo Bertoluzzo, che ha guidato l'azienda per dieci anni. Mingrone prende il posto di Bertoluzzo e assume la responsabilità di dirigere le strategie future dell’azienda nel settore dei pagamenti digitali.

La società italiana di pagamenti elettronici Nexi ha nominato Bernardo Mingrone nuovo amministratore delegato al posto di Paolo Bertoluzzo, che lascia la guida dell’azienda dopo 10 anni. Mingrone era già dirigente di Nexi in precedenza. La società è in un momento di difficoltà in Borsa e sta cercando il rilancio. Bernardo Mingrone nuovo CEO di Nexi, chi è I due principali azionisti di Nexi, Cassa depositi e prestiti (che è controllata dal Ministero delle Finanze) e il fondo H&F hanno deciso per un avvicendamento alla guida della società. Bernardo Mingrone, già deputy general manager, succederà nella posizione di CEO a Paolo Bertoluzzo, che guidava Nexi da 10 anni e aveva portato la società in Borsa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Bernardo Mingrone, gli obiettivi del nuovo CEO di Nexi che sostituisce Paolo Bertoluzzo dopo 10 anni

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