Antonio Mura è stato nominato nuovo capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, sostituendo Giusi Bartolozzi, che si è dimessa due giorni fa. La sua nomina segue le dimissioni della precedente dirigente, coinvolta in una vicenda con l’ex sottosegretario alla Giustizia. La nomina è stata comunicata dal ministero.

Antonio Mura sarà il nuovo capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, subentrando quindi a Giusi Bartolozzi, dimissionaria due giorni fa per la vicenda che l'ha vista coinvolta insieme all'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Bartolozzi già da tempo era nel mirino anche per altre vicende, dai risvolti del caso Almasri e fino alla magistratura paragonata a un "plotone d'esecuzione" nel corso della campagna elettorale che ha preceduto il referendum giustizia. La nomina di Mura, si apprende, verrà formalizzata nei prossimi giorni. Classe 1954, Antonio Mura - noto come "Antonello" - è originario di Sassari ed è stato Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi è Antonello Mura, il nuovo capo di Gabinetto di Carlo Nordio

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