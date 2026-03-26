Chi ben comincia… Italia-Irlanda del Nord finisce 2-0 | decisivi Tonali e Kean Ora testa alla finale

L’Italia ha iniziato con una vittoria 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match giocato a Bergamo. I gol sono stati segnati da Tonali e Kean. La squadra italiana ora si prepara per la finale, in attesa di conoscere l’avversaria che uscirà dalla sfida successiva. La partita si è conclusa con il risultato finale di due reti a zero a favore degli Azzurri.

L'Italia parte bene nella sua avventura per la qualificazione ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Questa sera la Nazionale Italiana del C.t. Gennaro Gattuso ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff disputata a Bergamo. Dopo un primo tempo non semplice, la Nazionale porta a casa la vittoria nel secondo tempo. Al rientro dall'intervallo, lo spirito degli azzurri è completamente diverso e in campo si traduce con maggiore aggressività e fiducia. Dopo due occasioni non sfruttate dalle punte azzurre, ci pensa l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali a portare in vantaggio l'Italia. Gran gol il suo: destro al volo dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chi ben comincia… Italia-Irlanda del Nord finisce 2-0: decisivi Tonali e Kean. Ora testa alla finale Articoli correlati Leggi anche: Italia Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale! Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean mandano gli azzurri in finaleBergamo, 26 marzo 2026 - Nella sua Bergamo, si comincia con il ricordo di Beppe Savoldi, un grande bomber del passato di cui l'Italia avrebbe bisogno... Approfondimenti e contenuti su Chi ben comincia Italia Irlanda del... Discussioni sull' argomento Italia, quando gioca gli spareggi per i Mondiali? Date, orari e dove vedere in chiaro la sfida con l'Irlanda del Nord; Galles: tutto sui possibili avversari dell’Italia nella finale dei Playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com