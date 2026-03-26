Chi affronterà l’Italia in caso di finale ai playoff? Avversaria orario tv streaming

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 sono in fase avanzata e le squadre stanno per conoscere gli ultimi avversari che si contenderanno un posto in finale. In particolare, nel percorso europeo, l’Italia ha superato la semifinale contro l’Irlanda del Nord e ora si prepara alla partita decisiva, che si svolgerà in trasferta. L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva e streaming.

L’incontro andrà in scena martedì 31 marzo alle ore 20.45: gli azzurri eventualmente dovranno andare a giocarsi il tutto per tutto fuori casa. Sarà infatti la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina ad ospitare la finale che metterà in palio il biglietto per i Mondiali di calcio. 20.45 Vincente Galles-Bosnia vs Vincente Italia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Rai 1 HD (in caso di presenza dell’Italia) Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario playoff, probabili formazioni, streaming Sport in tv oggi (giovedì 26 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, giovedì 26 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà l’Italia in caso di finale ai playoff? Avversaria, orario, tv, streaming Articoli correlati Hockey ghiaccio, definita l’avversaria dell’Italia ai playoff olimpici. Orario, programma, tvL’Italia dell’hockey su ghiaccio maschile disputerà i playoff per tentare la qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano... Quando la semifinale dell’Italia di curling misto: orario, avversaria, tv, streamingStefania Costantini ed Amos Mosaner sono ufficialmente qualificati alle semifinali di curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il sorteggio dell'Italia ai play-off | Qualificazioni Mondiali 2026 Una selezione di notizie su Chi affronterà Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Chi affronterà l’Italia in caso di finale ai playoff? Avversaria, orario, tv, streaming; Italia, cosa succede in caso di vittoria con l'Irlanda del Nord: il regolamento dei Playoff Mondiali; Non solo l'Italia: le squadre in corsa per gli ultimi 6 posti per i Mondiali. Italia, Gattuso: È la gara più importante della mia carriera. Rigorista? Vi dico chi sarà. Su Calafiori, Bastoni, Politano e Scamacca…Conferenza stampa Gattuso Italia Irlanda del Nord – Giornata di vigilia per l’Italia che domani, giovedì 26 marzo, affronterà l’Irlanda del Nord nella gara valida per le semifinali delle qualificazion ... fantamaster.it Magennis carica l’Irlanda del Nord: Contro l’Italia sarà una notte da ricordareJosh Magennis guiderà l’Irlanda del Nord nello spareggio mondiale contro l’Italia, in programma giovedì sera a Bergamo. Una sfida da dentro o fuori: chi ... tuttojuve.com Pasquasottorete – 17ª edizione È il momento delle UNDER 14 FEMMINILE! 2 aprile si scende in campo Scopri subito come sono stati organizzati i gironi e chi affronterà chi nella categoria U14F. Gironi ufficiali – U14 Femminile MANZONI 1 • Vol-ley Ac - facebook.com facebook #Berrettini torna hammer, batte Bublik e vola al 3° turno di Miami! Chi affronterà x.com