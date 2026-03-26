Chi affronterà l’Italia in caso di finale ai playoff? Avversaria orario tv streaming
Le qualificazioni ai Mondiali 2026 sono in fase avanzata e le squadre stanno per conoscere gli ultimi avversari che si contenderanno un posto in finale. In particolare, nel percorso europeo, l’Italia ha superato la semifinale contro l’Irlanda del Nord e ora si prepara alla partita decisiva, che si svolgerà in trasferta. L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva e streaming.
L’incontro andrà in scena martedì 31 marzo alle ore 20.45: gli azzurri eventualmente dovranno andare a giocarsi il tutto per tutto fuori casa. Sarà infatti la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina ad ospitare la finale che metterà in palio il biglietto per i Mondiali di calcio. 20.45 Vincente Galles-Bosnia vs Vincente Italia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Rai 1 HD (in caso di presenza dell’Italia) Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario playoff, probabili formazioni, streaming Sport in tv oggi (giovedì 26 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, giovedì 26 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei. 🔗 Leggi su Oasport.it
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