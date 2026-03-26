L’Everton ha deciso di intentare una causa contro la Premier League dopo la decisione di sanzionare il Chelsea senza applicare una penalizzazione. La disputa riguarda le modalità con cui sono state gestite le sanzioni e le conseguenze per le società coinvolte. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra i club e l’organizzazione che gestisce il massimo campionato inglese.

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© Calcionews24.com - Chelsea, sanzione senza penalizzazione? L’Everton non ci sta e fa causa alla Premier League!

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