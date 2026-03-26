Romelu Lukaku non tornerà in Italia, segnando una rottura con il Napoli. La situazione tra l’attaccante belga e il club partenopeo si è incrinata, portando il Napoli a considerare provvedimenti in risposta alla decisione di Lukaku. La vicenda si inserisce in un contesto di difficoltà tra il giocatore e la società, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Una vera e propria frattura si è consumata tra Romelu Lukaku e il Napoli. L’attaccante belga ha comunicato questa mattina alla società partenopea di non voler rientrare a Castel Volturno per le ultime due sedute di allenamento della settimana, scegliendo invece di rimanere in Belgio con la madre e i figli. Una decisione che ha scatenato l’irritazione del club azzurro, che ora valuta una maxi sanzione nei confronti del giocatore. Secondo quanto emerso, il Napoli aveva chiesto espressamente a Lukaku di presentarsi in sede per coordinare insieme la fase di recupero e affrontare un problema fisico avvertito nelle scorse settimane durante il periodo di riabilitazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Che fine ha fatto Lukaku? L’attaccante non torna in Italia, Napoli tradito e pronto a punirlo

Articoli correlati

Leggi anche: Che fine ha fatto Ferguson, l’attaccante non è a Roma e rischia un nuovo intervento chirurgico

Che fine ha fatto Davide Perino, il bimbo del quiz Pronto, chi gioca?Chi ha vissuto la televisione negli anni Ottanta, non può aver dimenticato quel caschetto rosso e quel viso vivace che riempiva lo schermo accanto a...

Una selezione di notizie su Che fine

Temi più discussi: Riforme Meloni: autonomia, magistratura e premierato. Cosa rimane dopo il referendum?; Lo strano caso di Simone Carponi. Che fine ha fatto l’astrologo dei sentimenti più amato del web?; Che fine ha fatto la nave russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo?; Che fine ha fatto Fabrizio Corona? Dopo il ban dai social spunta un video: ecco dove si trova.

Che fine ha fatto Lukaku? L’attaccante non torna in Italia, Napoli tradito e pronto a punirloUna vera e propria frattura si è consumata tra Romelu Lukaku e il Napoli. msn.com

Che fine ha fatto Sand: Raiders of Sophie? L'extraction shooter dovrebbe uscire a marzo, ma tutto taceL'uscita di Sand: Raiders of Sophie su PC e PS5 è prevista per il mese di marzo, ma con il mese ormai agli sgoccioli e nessuna comunicazione ufficiale da parte del publisher tinyBuild o degli sviluppa ... msn.com

Vanina 2, state guardando l’ultima puntata su Canale 5. Siamo arrivati alla fine di questa avventura. Non è stata una stagione facile per Vanina e Paolo e forse è stato proprio questo l’anello mancante della fiction che ha perso molto rispetto alla serie preced - facebook.com facebook

Che fine ha fatto il buon senso L'incredibile accusa a quattro asili nido lombardi: «Troppo rumorosi» E scattano i controlli Nel Paese della denatalità Assonidi segnala che in Lombardia 4 strutture sono state invitate dai Comuni a verificare l’impatto delle voci x.com