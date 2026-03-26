Chat Control il Parlamento europeo boccia la proroga | la privacy resta per ora intatta

Il Parlamento europeo ha deciso di non approvare la proroga del cosiddetto Chat Control, una normativa che permette alle piattaforme digitali di analizzare i messaggi degli utenti per individuare contenuti pedopornografici. La decisione implica che la normativa attuale rimane in vigore senza ulteriori estensioni, mantenendo la privacy degli utenti per il momento.

Il Parlamento europeo ha respinto la proroga del cosiddetto Chat Control, la normativa che consente alle piattaforme digitali di scansionare i messaggi degli utenti alla ricerca di materiale pedopornografico. Con 311 voti contrari, 228 favorevoli e 92 astenuti, l’Eurocamera ha bloccato l’estensione della deroga alle norme europee sulla privacy. La deroga in scadenza il 3 aprile serviva come strumento ponte in attesa del regolamento definitivo, ma la bocciatura segna una vittoria temporanea per la privacy dei cittadini e ferma l’entrata in vigore. La decisione del Parlamento riflette la volontà di proteggere la privacy dei cittadini e la crittografia end-to-end, evitando una sorveglianza indiscriminata, ma lascia aperto il rischio di un vuoto normativo che potrebbe complicare l’azione delle piattaforme e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online

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