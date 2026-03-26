Cep principio di incendio in una baracca

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo 2026, si è verificato un principio di incendio in una baracca nella zona del Cep, in via Novella. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del coordinamento provinciale della protezione civile di Genova. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incendio.

Principio di incendio dalle parti di via Novella, nella zona del Cep. È stato segnalato nel pomeriggio di giovedì 26 marzo 2026 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del coordinamento provinciale protezione civile di Genova. Si trattava di una baracca in una zona difficile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Cep, principio di incendio in una baracca Articoli correlati Terni, incendio a Marmore: in fiamme una baracca adibita a rimessaUn incendio è divampato ieri pomeriggio a Marmore, nel territorio comunale di Terni. VIDEO | Strana sostanza e fiammate a oltre 800 gradi: incendio in una baraccaProseguono da stamattina, lunedì 26 gennaio 2026, le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Genova, di un incendio in una baracca... État d’Urgence: Sarkozy, De Villepin et la Crise des Banlieues – Documentaire Crise Politique - Y2 Altri aggiornamenti su Cep principio di incendio in una baracca Viale Dante, principio di incendio in un KebapUn piccolo principio di incendio si è sviluppato in un negozio kebap in viale Dante nella mattina del 23 marzo. Il fumo avrebbe avuto origine in corrispondenza della cappa, in pochi minuti i gestori h ... ilpiacenza.it Folgaria, principio di incendio in cucina, in pronto soccorso una 24ennePrincipio di incendio nella notte di giovedì 20 novembre a Folgaria. Le fiamme sono divampate nella cucina di un appartamento intorno alle 3.00. All'interno dell'abitazione una ragazza di 24 anni che ... rainews.it