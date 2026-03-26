Centro sportivo Dalla Regione 690mila euro

La Regione Lombardia ha comunicato di aver assegnato circa 690 mila euro a un centro sportivo locale. La decisione è stata resa pubblica nei giorni scorsi attraverso un comunicato ufficiale. Questa cifra sarà utilizzata per interventi di miglioramento e manutenzione dell'impianto. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei lavori o sui tempi di realizzazione.

La buona nuova è arrivata nei giorni scorsi, con la comunicazione ufficiale di Regione Lombardia che ha riconosciuto un contributo di 690mila euro, sul Bando Impianti sportivi 2025, per la riqualificazione del Centro sportivo di San Martino, a fronte di un investimento di 1,4 milioni di euro, con 710mila euro di fondi comunali per la parte rimanente. Quello che l’Amministrazione comunale di Val Masino ha elaborato è un progetto per il futuro che guarda ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, attraverso il potenziamento dei servizi, che va oltre la pratica sportiva. "Pensiamo innanzitutto alle nuove generazioni, e a tutti i residenti, affinché abbiano a disposizione spazi moderni e funzionali non soltanto per praticare sport ma anche per riunirsi, per condividere i momenti di svago - spiega il sindaco Pietro Taeggi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro sportivo. Dalla Regione 690mila euro Articoli correlati Centro sportivo, 150mila euro per il tennisAltro intervento di manutenzione straordinaria al Centro Sportivo Zardi di Portomaggiore. Leggi anche: Il centro sportivo si rifà il look. Opere da un milione di euro Contenuti utili per approfondire Dalla Regione Temi più discussi: Per il centro sportivo di Sesto Calende arrivano 380mila euro da Regione Lombardia; Dalla Regione 325mila euro per la riqualificazione del centro sportivo Re Cecconi di Nerviano; Centro sportivo. Dalla Regione 690mila euro; Nuova vita al centro Schiantarelli di Asola: dalla Regione 700mila euro. Centro sportivo. Dalla Regione 690mila euroLa buona nuova è arrivata nei giorni scorsi, con la comunicazione ufficiale di Regione Lombardia che ha riconosciuto un ... ilgiorno.it Nerviano, passo avanti per il Re Cecconi: 300mila euro dalla Regione, sperando in interventi concretiAl centro sportivo lavori avviati a più riprese e ritardi. Società e utenti incalzano, ora la possibile svolta ... ilgiorno.it L'appello delle opposizioni al presidente della Regione Cirio: "Si sottragga a questo gioco indecente e la rimuova dalla giunta" - facebook.com facebook Elena Chiorino si è dimessa dalla vicepresidenza della Regione Piemonte. Resta però assessora nella giunta di Alberto Cirio, e sono confermate le sue deleghe: Istruzione e Lavoro. Esponente biellese di Fratelli d'Italia, Chiorino è anche lei coinvolta nell'af x.com