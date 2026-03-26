Cecere svela un retroscena | Fofana doveva venire al Milan ai tempi di Massara e Maldini

Crescenzo Cecere, agente del centrocampista del Milan Youssouf Fofana, ha rivelato che il giocatore avrebbe dovuto trasferirsi al club rossonero durante il periodo di Massara e Maldini. La voce si aggiunge a un quadro di trattative che non si sono concretizzate, anche se non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa mancata operazione. La questione riguarda le dinamiche delle trattative di mercato del club milanese in quegli anni.

L'agente Crescenzo Cecere figura tra i protagonisti del 'Palermo Football Meeting'. Si tratta di una manifestazione promossa da 'Conference403' in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la 'Libera Università Maria Santissima Assunta' (Lumsa), ospitata nella location de "La Braceria in Villa". Di seguito alcune delle sue dichiarazioni raccolte da 'Tuttomercatoweb' sul centrocampista del Milan Youssouf Fofana. "Ha fatto il suo percorso in Francia, anzi doveva già venire al Milan anni fa con Maldini e Massara, poi il ragazzo preferì rimanere in Francia scegliendo il Monaco. Poi è arrivato al Milan da giocatore pronto, importante, sempre presente nella Nazionale francese". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cecere svela un retroscena: “Fofana doveva venire al Milan ai tempi di Massara e Maldini” Articoli correlati Ex Milan, Maldini: “Ho sempre avuto l’idea di venire alla Lazio”Daniel Maldini, figlio di Paolo ed ex attaccante del Milan ora alla Lazio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ilary Blasi su Sal Da Vinci: “Doveva venire ai 18 anni di Chanel, io e Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonio”Ilary Blasi rilascia l'intervista al settimanale Chi per la partenza del suo Grande Fratello Vip 2026.